أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسامة نبيه لـ في الجول: تقديم المباراة أزال الضغط من على المنتخب

Google+ Print
أسامة نبيه لـ في الجول: تقديم المباراة أزال الضغط من على المنتخب أسامة نبيه لـ في الجول: تقديم المباراة أزال الضغط من على المنتخب

أبدى أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر ارتياحه لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة مباراة الإياب أمام منتخب نيجيريا يوم 29 من شهر مارس المقبلة.

وحدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراتي منتخب مصر أمام نيجيريا الشهر المقبلة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في يومي 25 و29 من شهر مارس. "طالع التفاصيل"

وقال أسامة نبيه في تصريحات لـ FilGoal.com: "تحديد موعد مباراة الإيابة في الـ 29 أرحنا كثيرا، إذ أننا سنحصل على فترة أكبر من الراحة بعد مباراة الذهاب".

نبيه أتبع "سنلعب المباراة الأولى في نيجريا يوم 25 ثم نعود لمصر في نفس اليوم ويكون أمامنا 3 أيام للاستعداد لمباراة الإياب".

وأتم "كنا نعمل تحت ضغوط كبيرة، لكن هذا القرار سيعطينا مزيد من الأريحية".

وتحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على تنزانيا وتشاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"