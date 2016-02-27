أسامة نبيه لـ في الجول: تقديم المباراة أزال الضغط من على المنتخب

أبدى أسامة نبيه مدرب عام منتخب مصر ارتياحه لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة مباراة الإياب أمام منتخب نيجيريا يوم 29 من شهر مارس المقبلة.

وحدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراتي منتخب مصر أمام نيجيريا الشهر المقبلة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في يومي 25 و29 من شهر مارس. "طالع التفاصيل"

وقال أسامة نبيه في تصريحات لـ FilGoal.com: "تحديد موعد مباراة الإيابة في الـ 29 أرحنا كثيرا، إذ أننا سنحصل على فترة أكبر من الراحة بعد مباراة الذهاب".

نبيه أتبع "سنلعب المباراة الأولى في نيجريا يوم 25 ثم نعود لمصر في نفس اليوم ويكون أمامنا 3 أيام للاستعداد لمباراة الإياب".

وأتم "كنا نعمل تحت ضغوط كبيرة، لكن هذا القرار سيعطينا مزيد من الأريحية".

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على تنزانيا وتشاد.