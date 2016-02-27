أدوية ضغط الدم تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين مرضى السكر

على الرغم من أن العديد من المصابين بالسكر يعانون من ضغط الدم المرتفع، فمن المهم لهؤلاء المرضى الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، للوقاية من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على مجموعة من مرضى السكر ممن يعانون من ضغط الدم الانقباضى أقل من 140 نقطة قبل العلاج مع الأدوية الخافضة للضغط، حيث لوحظ ارتفاع فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توصلت فيه الأبحاث إلى معاناة أكثر من 70 مليون أمريكى من ضغط الدم المرتفع، وفق التوصيات الأخيرة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع.

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