إحالة بواب و5 آخرين لـ"الجنايات" لاتهامهم بالقتل وإتلاف شركة فى مدينة نصر

قرر المستشار أحمد ربيع مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، إحالة بواب و5 متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالقتل، وإحداث تلفيات بإحدى الشركات بمدينة نصر.

كانت مشاجرة وقعت بين بواب ومجموعة من العاملين بشركة فى مدينة نصر، ما أسفر عن مقتل ابن البواب، مما أدى إلى وقوع اشتباك حاد بين مجموعة من المواطنين والعاملين بالشركة.

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