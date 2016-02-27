سقوط 8 هاربين من أحكام وتحرير 415 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة، للقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز، قويسنا، الشهداء، منوف، السادات، وتم تحرير محاضر بالواقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة، المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم، وأسفرت جهودها عن ضبط 3 دراجات نارية "بدون لوحات"، و16حالة سحب تراخيص، و8 سيارات بدون لوحات، و49 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 24 حالة تحدث فى المحمول، و6 ركاب زيادة و16 حالة تصالح فورى، و415 مخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.