مصرع طفل بعد تناوله مادة كاوية فى المنوفية

لقى طفل مصرعه بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لإصابته بحالة تسمم بعد تناوله مادة كاوية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس قسم شرطة شبين الكوم يفيد من تلقيه إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى بوفاة الطفل محمد.إ.ف إ 4 سنوات ومقيم قرية جريس دائرة مركز أشمون والمحجوز بقسم السموم بالمستشفى لإصابته [ تقرحات بالشفتين ] نتيجة تناول ماده كاوية "ماء نار".

وبالانتقال والفحص وسؤال عم المتوفى ا إبراهيم . ف . إ 35 عاما عامل ومقيم بذات الناحية، أفاد بتناول نجل شقيقه مادة كاوية أثناء تواجده بدورة المياه بمنزله مما أدى إلى إصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 7748 جنح مركز أشمون لسنة 2016 م، وجارٍ العرض على النيابة.