أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفل بعد تناوله مادة كاوية فى المنوفية

Google+ Print
مصرع طفل بعد تناوله مادة كاوية فى المنوفية مصرع طفل بعد تناوله مادة كاوية فى المنوفية
لقى طفل مصرعه بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لإصابته بحالة تسمم بعد تناوله مادة كاوية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس قسم شرطة شبين الكوم يفيد من تلقيه إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى بوفاة الطفل محمد.إ.ف إ 4 سنوات ومقيم قرية جريس دائرة مركز أشمون والمحجوز بقسم السموم بالمستشفى لإصابته [ تقرحات بالشفتين ] نتيجة تناول ماده كاوية "ماء نار".

وبالانتقال والفحص وسؤال عم المتوفى ا إبراهيم . ف . إ 35 عاما عامل ومقيم بذات الناحية، أفاد بتناول نجل شقيقه مادة كاوية أثناء تواجده بدورة المياه بمنزله مما أدى إلى إصابته ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 7748 جنح مركز أشمون لسنة 2016 م، وجارٍ العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365