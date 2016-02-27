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ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة بحوزته 100 جرام حشيش قبل سفره للبحرين

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ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة بحوزته 100 جرام حشيش قبل سفره للبحرين ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة بحوزته 100 جرام حشيش قبل سفره للبحرين
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب خليجی قبل سفرة للبحرين وبحوزته 100 جرام من الحشيش.

أفاد مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية على ركاب طائرة شركة طيران الخليج رحلة رقم 70 والمتجهة إلى البحرين اشتبه رجال التأمين فى الراكب الخليجى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي قطعتين من الحشيش وزنت حوالى 100 جرام كان يخفيها بين طيات ملابسه داخل حقيبته الخاصة وبمواجهته اعترف الراكب بحيازته قطع الحشيش بقصد التعاطى.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.

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مصر 365