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ضبط شخص بحوزته تمثال فرعونى فى موقف عبود

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ضبط شخص بحوزته تمثال فرعونى فى موقف عبود ضبط شخص بحوزته تمثال فرعونى فى موقف عبود
تمكنت الخدمة المعينة بموقف أوتوبيسات عبود من ضبط شخص بحوزته رأس تمثال فرعونى بارتفاع 12 سم وبعرض 10سم.

وتم الكشف على المتهم جنائيا، وتبين سابقة اتهامه فى 8 قضايا آخرها القضية رقم 298/2009 جنح قسم شرطة باب الشعرية "نصب" ومطلوب ضبطه للهروب من المراقبة لمدة 5 سنوات فى الفترة من 6/3/2013 حتى 6/3/2018 عقب قضاء فترة العقوبة فى القضية رقم 2754/2009 جنايات باب الشعرية "سرقة بالإكراه".

تحرر المحضر رقم 2 أحوال نقطة شرطة موقف عبود وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة الساحل وأعيد قيده برقم 1703/2016 إدارى القسم وجار العرض على النيابة.

تمثال فرعونى (1)

تمثال فرعونى (2)
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