أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس طالب لتعديه جنسيا على طفل بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات

Google+ Print
حبس طالب لتعديه جنسيا على طفل بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس طالب لتعديه جنسيا على طفل بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت نيابة مركز تلا بالمنوفية، اليوم، السبت، حبس طالب فى الصف الأول الثانوى بعهمد تلا الأزهرى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لتعديه جنسيا على طفل.

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من المقدم خالد عبد الحليم، رئيس مباحث مركز تلا، يفيد بضبط "ا.ا.ع.ا" 16 سنة، طالب بمعهد تلا الثانوى الأزهرى، وذلك لقيامه بالتعدى جنسيا على الطفل "ا.س.ا.ع" 6 سنوات بقريته كفر الشيخ شحاته.

تم توقيع الكشف الطبى على الطفل وتبين وجود كدمه بالآلية اليمنى وكدمة أسفل الفخذ الأيمن من الجهة الداخلية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365