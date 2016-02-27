حبس طالب لتعديه جنسيا على طفل بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز تلا بالمنوفية، اليوم، السبت، حبس طالب فى الصف الأول الثانوى بعهمد تلا الأزهرى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لتعديه جنسيا على طفل.

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من المقدم خالد عبد الحليم، رئيس مباحث مركز تلا، يفيد بضبط "ا.ا.ع.ا" 16 سنة، طالب بمعهد تلا الثانوى الأزهرى، وذلك لقيامه بالتعدى جنسيا على الطفل "ا.س.ا.ع" 6 سنوات بقريته كفر الشيخ شحاته.

تم توقيع الكشف الطبى على الطفل وتبين وجود كدمه بالآلية اليمنى وكدمة أسفل الفخذ الأيمن من الجهة الداخلية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.