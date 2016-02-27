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رئيس مجلس الأمة الكويتى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 4 أيام

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رئيس مجلس الأمة الكويتى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 4 أيام رئيس مجلس الأمة الكويتى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 4 أيام
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم السبت رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم رئيس الاتحاد البرلمانى العربى على متن طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت 4 أيام شارك خلالها فى المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.

وأكد الغانم، خلال كلمته بالمؤتمر أن عودة البرلمان المصرى بعد الغياب الطارئ دفعة جديدة وطاقة مطلوبة للعمل البرلمانى العربى الذى لا يمكن تصور اكتماله ومصر غائبة وأن أعضاء البرلمان المصرى يشاركون إخوانهم أعضاء وممثلى البرلمانات العربية مسيرة العطاء البرلمان المثمر والبناء فى كل المحافل البرلمانية العربية والدولية، مضيفا: "ومازلت اؤمن أن ملف العمل العربى المشترك هدف استراتيجى هام، وعلى الرغم من غياب الخطاب العربى إلا أنه مازال هو السبيل الوحيد لحل كل المشكلات التى يتعرض لها الوطن العربى.
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