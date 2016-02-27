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221 نائبا يطالبون على عبد العال بحساب بدل الجلسات بالساعة

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221 نائبا يطالبون على عبد العال بحساب بدل الجلسات بالساعة 221 نائبا يطالبون على عبد العال بحساب بدل الجلسات بالساعة
تقدم 221 نائبا بمقترح للجنة إعداد اللائحة، يطالبون فيه بحساب بدل الجلسة بالساعة، فضلا عن المطالبة بزيادة بدل الجلسات الأساسية والنوعية.

كما طالب النواب بتوفير بدل للانتقال والمبيت والتغذية والمظهر والعلاج والاتصال، وذلك من واقع الملفات الخاصة بلجنة إعداد اللائحة التى ننفرد بنشرها.

أوضحت ملفات لجنة أعداد للائحة الداخلية لمجلس النواب أن النائب محمد محمود عمارة، عضو مجلس النواب عن مركز الدلنجات بالبحيرة، صاحب المقترح.

وجاء فى المقترح: "لكى يضطلع النائب بهذا الدور واستمراريته، فلابد له من الاستعانة بمندوبين على الأقل، ومطلبنا معا ليس التكسب من وراء شرف نيابتنا لشبعنا الكريم، وإنما نتطلع إلى تغطية الحد الأدنى من متطلبات القيام بهذا الدور الوطنى".

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