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بالصور:السلطانة خديجة تهنىء السلطانة ناهد دوران بمولودتها

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السبت 27-02-2016 19:48

هنّأت الممثلة التركية سلمى أرجتش الحامل بفتاة في شهرها السابع، صديقتها الممثلة نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران بمولودتها (إليسا غوزين) في مستشفى مسلك أتشيبادم.
وخلال خروجها فوجئت بالصحافيين في انتظارها لكنها سارعت فوراً إلى ركوب سيارتها ولم تجب على استفساراتهم حول صديقتها نور ومولودتها.
وكانت سلمى من أوائل المهنّئين لنور بسلامتها وسلامة مولودتها إليسا التي لطالما حلمت بها، إذ يعرف عنها حبها الشديد للأطفال وعشقها لأن تصبح أماً من زمن بعيد.
وقد قامت نور بنشر صورها مع ابنتها إليسا في حسابها الشخصي بأنستغرام وتناقلتها الصحافة التركية والأجنبية باهتمام كبير.

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