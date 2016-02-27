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أبو ريدة يُجيب.. متي يشارك 40 منتخبا في كأس العالم

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أبو ريدة يُجيب.. متي يشارك 40 منتخبا في كأس العالم أبو ريدة يُجيب.. متي يشارك 40 منتخبا في كأس العالم

أجاب هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والإفريقي على سؤال (متى يشارك 40 منتخبا في بطولة كأس العالم؟).

السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو فاز بسباق رئاسة الاتحاد الدولي اليوم الجمعة بعدما تحصل على 115 صوتا. (طالع التفاصيل)

وطُرحت فكرة مشاركة 40 منتخبا في بطولة كأس العالم على لجنة الإصلاحات في الاتحاد الدولي وهو ما تم الموافقة عليه حسبما أكد هاني أبو ريدة.

وقال أبو ريدة: "بالفعل لجنة الإصلاحات بالفيفا وافقت على قرار مشاركة 40 منتخبا في كأس العالم".

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة الحياة "ولكن يبقى موقف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وخصوصا مع انتظار رفض الأوروبيين للفكرة لأنهم قد يخسرون عددا من المقاعد".

وتابع "أتوقع في كأس العالم 2026 سيشارك 40 منتخبا في البطولة".

وأتم "وقتها سيتوفر 7 مقاعد لقارة إفريقيا وربما 7 + 1 ملحق أيضا".

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