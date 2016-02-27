حيدر العبادى: هدفنا إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد استعادتها من داعش

قال حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى أن المنطقة لن تزدهر من دون تعاون أنظمتها وشعوبها، موضحا أن داعش انقلب حتى على من موله وأسسه، هدفنا إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد استعادتها من داعش.

وأضاف رئيس الوزراء العراقى خلال كلمته بمؤتمر المصالحة المجتمعية اليوم السبت، أننا ندعو إلى مصالحة مجتمعية فى مناطقنا المحررة.

وأوضح العبادى أن هناك آلاف المشاريع لسنا بحاجة لها ولكنها اعتمدت هدرا وفسادا، يجب فضح الجهات التى تسرق المال العام، يجب مواصلة الحرب على الفساد ومحاسبة الجميع، فالفساد أدى إلى انهيارات أمنية.

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