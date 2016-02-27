أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حيدر العبادى: هدفنا إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد استعادتها من داعش

Google+ Print
حيدر العبادى: هدفنا إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد استعادتها من داعش حيدر العبادى: هدفنا إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد استعادتها من داعش
قال حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى أن المنطقة لن تزدهر من دون تعاون أنظمتها وشعوبها، موضحا أن داعش انقلب حتى على من موله وأسسه، هدفنا إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد استعادتها من داعش.

وأضاف رئيس الوزراء العراقى خلال كلمته بمؤتمر المصالحة المجتمعية اليوم السبت، أننا ندعو إلى مصالحة مجتمعية فى مناطقنا المحررة.

وأوضح العبادى أن هناك آلاف المشاريع لسنا بحاجة لها ولكنها اعتمدت هدرا وفسادا، يجب فضح الجهات التى تسرق المال العام، يجب مواصلة الحرب على الفساد ومحاسبة الجميع، فالفساد أدى إلى انهيارات أمنية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365