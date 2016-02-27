تيار الاستقلال يكتسح انتخابات التجديد النصفى لـ"المهندسين"بالقاهرة والجيزة

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، فى النقابة الفرعية بمحافظتى القاهرة والجيزة، اكتساح تيار الاستقلال لـ7 مقاعد المطروحة بالانتخابات بمجلس النقابة الفرعية بالمحافظتين.

حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن المؤشرات الأولية بالقاهرة أشارت إلى فوز كل من:"بهاء دميترى كهرباء، حور منير محمد كهرباء، محمد السيد مدنى، طارق جريشة ميكانيكا، ويسرى الشربينى الميكانيكا، وأشرف صبرة عمارة، ومحسن شاهين غزل ونسيج".

أما فى الجيزة، فكانت المؤشرات الأولية أوضحت فوز كل من:"إبراهيم سراج الدين ميكانيكا، وحمدى المصرى ميكانيكا، ومحمد الزاهد ميكانيكا، ورشا أحمد البسطويسى مدنى، وهشام حسان كهرباء، وعيسى خلة كهرباء، ومحمد الأشقر عمارة".

نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالسويس

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