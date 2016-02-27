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وزيرالتموين: انتهاء أزمة الزيت والأرز وتوافر كافة السلع ابتداء من 1 مارس

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وزيرالتموين: انتهاء أزمة الزيت والأرز وتوافر كافة السلع ابتداء من 1 مارس وزيرالتموين: انتهاء أزمة الزيت والأرز وتوافر كافة السلع ابتداء من 1 مارس
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع التموينية، خاصة الزيت والأرز، ابتداءً من أول مارس المقبل.
>المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (21)

وأضاف "حنفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش جولته بالإسكندرية، اليوم السبت، أن نقص السلع كان فى الزيت والأرز فقط، وبالفعل انتهت الأزمة وتم توفير كافة السلع بمخازن الشركة العامة للسلع الغذائية، وسيتم صرفها ابتداءً من 1 مارس.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من الزيت تصل إلى 3 آلاف طن يوميا، بالإضافة إلى كميات من الأرز لسد العجز وبما يكفى كميات الاستهلاك اليومى.

يذكر أن جولة وزير التموين بالإسكندرية تضمنت افتتاح باكورة مشروع جمعيتى بمنطقتى العوايد وحجر النواتية، وافتتاح فرع المجمعات الاستهلاكية بمنطقة جناكليس كما تفقد الوزير شركة للألبان.

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (1)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (2)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (3)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (4)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (5)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (6)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (7)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (8)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (9)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (10)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (11)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (12)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (13)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (14)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (15)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (16)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (17)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (18)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (19)

المجمعات الاستهلاكية خالد حنفى الاسكندرية وزارة التموين (20)

وزير التموين يفتتح اليوم أول 3 منافذ لمشروع جمعيتى للشباب بالإسكندرية
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