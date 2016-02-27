نادى "فاقوس" يشارك بـ50 لاعبا من الناشئين فى كأس مصر للكاراتيه

>أكدت مديرية الشباب و الرياضية بالشرقية، أن نادى فاقوس الرياضى سيمثل المحافظة فى البطولة الأولى لكأس مصر للكاراتيه التقليدى براعم (6-8) سنوات، والتى تقام الأربعاء المقبل 2 مارس بالصالة المغطاة فى استاد القاهرة.

ويشارك نادى فاقوس ببعثه قوامها 50 لاعبا للاستحواذ على البطولة والفوز بكأس مصر الأولى فى تاريخ اللعبة بمصر، ومن أبرز المشاركين فى البطولة، أبطال الجمهورية للأعوام الثلاثة الأخيرة "عبد الرحمن السندى، هشام حسن عمار، إياد وائل، وذلك تحت إشراف المدرب الفني للاعبين حسن عمار .

>و يشار إلى أن نادى فاقوس الرياضى دأب على السيطرة على بطولة الجمهورية بشكلها القديم منذ نشأتها عام 2011 .