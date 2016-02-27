كابيللو يستبعد تدريب المنتخب الإيطالي

قال المدير الفني الإيطالي فابيو كابيللو، إنه لن يحل محل مواطنه أنطونيو كونتي على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده، مشيرا إلى أنه لن يعود للعمل كمدرب.

وقال كابيللو – في تصريحات نقلها موقع (فوتبول إيطاليا) اليوم السبت – “كما ذكرت من قبل فإنني لن أعود للعمل من مقاعد البدلاء كمدرب”.

وفيما يخص تدريب كونتي لفريق نادي تشيلسي الإنجليزي، رأى كابيللو أن تولي مدرب إيطالي تسيير أمور فريق بالخارج يظهر أن تلك المدرسة هي إحدى أفضل المدارس في كرة القدم من حيث إعطاء الاهتمام لكل التفاصيل.

وأضاف كابيللو أن “نجاح المدربين الإيطاليين أمر جلي، فما يقوم به كلاوديو رانييري مع ليستر سيتي شيء لا يصدق”.

ويمتلك كابيللو، مدرب يوفنتوس وروما السابق، الخبرة الدولية في كرة القدم حيث درب منتخبي روسيا وإنجلترا.

ومن المتوقع انضمام كونتي ، المدير الفني الحالي لمنتخب الآتزوري، إلى تشيلسي بعد نهاية بطولة يورو 2016 هذا الصيف.