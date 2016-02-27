أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كابيللو يستبعد تدريب المنتخب الإيطالي

Google+ Print
كابيللو يستبعد تدريب المنتخب الإيطالي كابيللو يستبعد تدريب المنتخب الإيطالي

فابيو كابيللو

قال المدير الفني الإيطالي فابيو كابيللو،  إنه لن يحل محل مواطنه أنطونيو كونتي على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده، مشيرا إلى أنه لن يعود للعمل كمدرب.

وقال كابيللو – في تصريحات نقلها موقع (فوتبول إيطاليا) اليوم السبت – “كما ذكرت من قبل فإنني لن أعود للعمل من مقاعد البدلاء كمدرب”.

وفيما يخص تدريب كونتي لفريق نادي تشيلسي الإنجليزي، رأى كابيللو أن تولي مدرب إيطالي تسيير أمور فريق بالخارج يظهر أن تلك المدرسة هي إحدى أفضل المدارس في كرة القدم من حيث إعطاء الاهتمام لكل التفاصيل.

وأضاف كابيللو أن “نجاح المدربين الإيطاليين أمر جلي، فما يقوم به كلاوديو رانييري مع ليستر سيتي شيء لا يصدق”.

ويمتلك كابيللو، مدرب يوفنتوس وروما السابق، الخبرة الدولية في كرة القدم حيث درب منتخبي روسيا وإنجلترا.

ومن المتوقع انضمام كونتي ، المدير الفني الحالي لمنتخب الآتزوري، إلى تشيلسي بعد نهاية بطولة يورو 2016 هذا الصيف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات