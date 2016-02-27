محافظ الفيوم: رحلات سياحية مدعمة ومجانية لمواطنى المحافظة

أكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن السياحة الداخلية فى محافظة الفيوم تشهد رواجاً حيث تستقبل المحافظة أفواج السياح والزائرين من الخارج وداخل المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة أعدت برامج سياحية لمواطنيها منها المجانية وأخرى مدعمة من المحافظة ووزارة السياحة، من خلال برنامج أسبوعى لزيارة الأماكن السياحية لأهم معالمها مثل وادى الريان ووادى الحيتان والمتحف المفتوح وقرية تونس تدعيماً لسياحة اليوم الواحد التى تشتهر بها المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم خلال بيان صادر، منذ قليل، أن هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة أعلنت عن رحلات داخلية لأهالى الفيوم إلى شرم الشيخ مدعمة من المحافظة وزارة السياحة بأسعار رمزية، للمساهمة الفعالة فى انتعاش الحركة الداخلية للسياحة فى مصر، ومشاركة منها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى القطاع السياحى بصفة عامة، موضحاً أن المحافظة تعلن تباعاً عن خطط وبرامج جديدة وستشهد الفترة القادمة طفرة فى حركة السياحة وفى خطط التطوير للأماكن السياحية.

وأكد المحافظ أن الفيوم تشهد هذه الفترة تدفق سياحى سواء من السائحين الأجانب أو من خلال الزيارات والرحلات المدعمة للمواطنين مما يسهم فى الترويج والتعريف بالأماكن السياحية والترفيهية والأثرية المميزة التى تشتهر بها المحافظة ويساهم فى خطة التنمية والتسويق الجديدة بالقطاع السياحى التى تعمل عليها المحافظة حالياً لوضعها على خريطة السياحة العالمية اللائقة بها.

وذكر البيان أن المحافظة تبنت خطة للتعريف بمعالمها السياحية والأثرية، ولإتاحة الفرصة لكافة المواطنين لزيارة أهم معالمها التى تشتهر بها من خلال رحلات مجانية وأخرى مدعمة تحت شعار"أكتشف الفيوم الرائعة".



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