نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالسويس

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالسويس، والتى أجريت صباح أمس عن فوز قائمة "مهندسون من أجل نقابة مهنية مستقلة".

حبث بلغ إجمالى الأصوات 309 أصوات، وقد حصل المهندس أسامة عبد الغفار على 286 صوتا والمهندس سامر السيد عبدالله 296 صوتا وماريان بولص خليل 22 صوتا، وتم اختيار 2 مرشحين من شعبة الكهرباء، كما حصل المهندس ناصر محمود محمد على 275 صوتا، والمهندس حسين السعدنى حسن 28 صوتا شعبة غزل ونسيج وكمياء.

حيث أجريت انتخابات التجديد النصفى بمجلس نقابة السويس الفرعية أمس الجمعة، على 7 مقاعد فقط، وتم حسم 4 مقاعد منها بالتزكية، بينما يتنافس 3 مرشحين على مقعدى شعبة الكهرباء، ويتنافس 2 مرشحين على مقعد شُعب الكيمياء والعزل والنسيج، وتضم النقابة 7 شعب كل شعبة بها عدد مختلف من المقاعد.