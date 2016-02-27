مصرع بائع سجائر إثر إطلاق مجهولين النار عليه ببورسعيد

لقى بائع سجائر مصرعه إثر قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بحى العرب ولاذوا بالفرار، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من مستشفى بورسعيد العام بمصرع كريم محمد على 29 سنة جثة هامدة متأثرا بعددة طلقات نارية بالبطن والصدر، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى والعميد سعيد شكرى رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببورسعيد والرائد هانى رشوان رئيس مباحث قسم شرطة العرب لضبط الجناة.