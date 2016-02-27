أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع بائع سجائر إثر إطلاق مجهولين النار عليه ببورسعيد

Google+ Print
مصرع بائع سجائر إثر إطلاق مجهولين النار عليه ببورسعيد مصرع بائع سجائر إثر إطلاق مجهولين النار عليه ببورسعيد
لقى بائع سجائر مصرعه إثر قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بحى العرب ولاذوا بالفرار، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من مستشفى بورسعيد العام بمصرع كريم محمد على 29 سنة جثة هامدة متأثرا بعددة طلقات نارية بالبطن والصدر، وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى والعميد سعيد شكرى رئيس المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببورسعيد والرائد هانى رشوان رئيس مباحث قسم شرطة العرب لضبط الجناة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365