تحرير 1228 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير ادارة المرور من تحرير وضبط 1228 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 496 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و136 مخالفة إزالة ملصقات و141 مخالفة انتظار خاطئ و7حجز سيارة و213 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و44 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و52 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و84 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و32 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 23 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و16 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و38 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.