رئيس الوزراء يلتقى نواب محافظة أسيوط وعددا من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف

يلتقى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها مع أعضاء مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة والاستماع لمطالب أهالى دوائرهم.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا أخر مع عدد من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف لعرض برنامج الحكومة وجهودها فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى اللقاء الثانى للمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين لمختلف الوزارات لمتابعة آليات التواصل مع وسائل الإعلام.

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