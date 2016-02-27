مؤتمر صحفى بعد قليل للمجلس العربى للمياه لإعلان إجراء انتخابات مجلس المحافظين

يعقد الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربى للمياه، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لإعلان تفاصيل انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، فى دورتها العادية الرابعة بالقاهرة، و انتخاب مجلس المحافظين للدورة الجديدة 2016-2018 الذى يضم 45 مقعدا، منها 20 للأعضاء المنتخبين و22مقعدا يتم الترشيح عليها من قبل الأجهزة الرسمية بالدول العربية، وتجرى انتخاباته غداً الأحد.

أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق فى تصريحات صحفية ، أنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم فى مجالات تعزيز التعاون لمواجهة تحديات وقضايا المياه والمناخ فى المنطقة العربية مع شركاء التنمية من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك فى إطار مبادرة جامعة الدول العربية لمخاطر المناخ وإرتباطه بقضايا الأمن الغذائى وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية.

وأضاف العطفى أنه سيتم أيضاً على هامش اجتماعات الجمعية العمومية طرح التعاون بين المجلس العربى للمياه ومنظمة اليونسكو والفاو مكتب القاهرة، بإطلاق "مبادرة المياه العربية غير التقليدية.

> كما سيتم الإعلان عن إستضافة جامعة سيناء لمقر الأكاديمية العربية للمياه للمجلس وكذلك قيام دولة الممغرب بإستضافة مقر مركز محمد السادس الدولي للدراسات والبحوث المائية في الوطن العربي.

>يحضر الاجتماع أكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلى الحكومات العربية، والسفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، ومندوبى المنظمات الإقليمية والدولية، وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعلاميين.

ويشارك فى الاجتماعات الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه ، والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، و الصادق المهدى رئيس حزب الأمة ورئيس مجلس الوزراء الأسبق لجمهورية السودان، وعضو المجلس والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى و شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء بالمغرب.