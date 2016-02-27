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بدء تطبيق "الأطباء" لقرار جمعيتهم العمومية بالعلاج المجانى فى المستشفيات

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بدء تطبيق "الأطباء" لقرار جمعيتهم العمومية بالعلاج المجانى فى المستشفيات بدء تطبيق "الأطباء" لقرار جمعيتهم العمومية بالعلاج المجانى فى المستشفيات
بدأت نقابة الأطباء، اليوم السبت، فى تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافة الخدمات الطبية مجاناً للمرضى، وحددت "العلاج المجانى من حقك"، مشيرة إلى أن الأساس الكشف فى استقبال المستشفيات وعمل التحاليل والأشعة والحجز فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بـ"المجان"، وفى العيادات الخارجية فى الفترة الصباحية من 8 : 2 ظهراً.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه سيتم تشكيل لجنة بالنقابات الفرعية فى المحافظات للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور الدورى على المستشفيات للمتابعة، واستلام تقارير نتائج التنفيذ، لإبلاغ لجنة الإشراف بالنقابة العامة بها بشكل يومى، على أن يكون بعض الأطباء المنسقين متواجدين بمنطقة الكشف والبعض أمام شباك التذاكر بالمستشفيات.

وأضاف "الطاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكافة الأطباء، وفى حال وصول أى شكوى ضد مسئول أو طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، سيتم إحالته للمحاكمة التأديبية بالنقابة، بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والتى نصت على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.

وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن القرارات لم تضم أى وقف لخدمات طبية فى المستشفيات، فقط الوقف سيتم فى تحصيل الرسوم، والخدمات جميعها سيتم تقديمها لكافة المرضى مجاناً، لافتاً إلى أن أى طبيب سيتسبب فى وقف أى خدمات بالمستشفيات سيتم استدعاؤه لمحاسبته.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، المنعقدة فى 12 فبراير الجارى، قررت الامتناع عن العلاج مدفوع الأجر وتقديم كافة الخدمات للمرضى مجانا.

تفاصيل دعوى وزير الصحة لبطلان قرارات "عمومية الأطباء".. الوزير يتهم النقابة بتحريض أعضائها على إثارة الفوضى بالمستشفيات للامتناع عن تقديم العلاج المجانى.. ويؤكد: "قرار إحالتى للتأديب مخالف للدستور"

http://s.youm7.com/2602058

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