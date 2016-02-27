بالأسماء| الفائزين بعضوية نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط وقنا

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أعلن المستشار عامر محمود، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم السبت، النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من “المهندس عصمت علي عمرو حسين بإجمالي 362 صوتًا عن شعبة الكهرباء, والمهندس عبد الحكيم عبد الله بإجمالي 454 صوتًا والمهندس مدحت عدلي بخيت بإجمالي 330 صوتًا، والمهندس أحمد شريف عامر بإجمالي 323 صوتًا عن شعبة مدني .

كما أسفرت النتائج عن فوز المهندس محمد مصطفي جاد الرب بإجمالي 357 صوتًا عن شعبة تعدين, المهندس عبد العاطي فتح الله أحمد بإجمالي 394 صوتًا والمهندس سعيد ثابت عبد القادر بإجمالي 302 صوتًا عن شعبة ميكانيكا .

يذكر أن عدد إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 1272 صوتًا والأصوات الصحيحة 1130 صوتًا والأصوات الباطلة 142 صوتًا .

وفي قناة، أعلن المستشار عبداللاه عباس، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بقنا، عن فوز 7 مرشحين بالمقاعد الفرعية الـ 7 المخصصة للنقابة بقنا والأقصر.

وأشار عباس إلى فوز كل من “محمد رفاعى عبدالوهاب بمقعد شعبة الكهرباء، ومحمد حرزالله دياب، وحسين حمد الله جامع”، بمقعدى شعبة المدنى، وفاز بمقعدى الميكانيكا كل من “محمد سعد ونميرى علي”.

فيما فاز بمقعد شعبة التعدين خلف إسماعيل الحرز، وفاز بمقعد شعبة العمارة طارق محمد عبدالعزيز.