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الرئيس الكازاخى للسيسى: «توليت حكم مصر فى وقت عصيب»

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الرئيس الكازاخى للسيسى: «توليت حكم مصر فى وقت عصيب» الرئيس الكازاخى للسيسى: «توليت حكم مصر فى وقت عصيب»

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع نظيره الكازاخستانى، نور سلطان نزار باييف، فى قصر الرئاسة بالأستانة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة، والأدوية، والبنية التحتية والنقل واللوجستيات.

وقال الرئيس الكازاخستانى إن وبلاده تخططان للتعاون فى مجال الفضاء، وإن مصر أول دولة عربية تطلق قمرا صناعيا، الذى تم إطلاقه، من محطة «كوزمودورم»، الكازاخستانية، إلى جانب إطلاق القمر الصناعى الثانى «إيجبت سات» من قاعدة «باكينور».

وأضاف، بالتزامن مع احتفال بلاده بالذكرى الـ ٢٥ للاستقلال، أن «مصر كانت أول دولة عربية تعترف بالاستقلال عام ١٩٩١»، وتابع موجها حديثه للسيسى: «توليت حكم مصر فى وقت عصيب».

وأضاف: «نحن سعداء، فرغم الصراعات الداخلية، وإراقة الدماء والثورات استطاع المصريون أن يتوحدوا».

وأعرب عن ثقته بأن يتخذ السيسى خطوات كبيرة لإعادة الاستقرار لمصر، وبناء مستقبلها. ودعا السيسى نظيره الكازاخستانى لزيارة مصر، وهو ما رحب به الأخير.

واتفق الجانبان على استئناف رحلات الطيران المباشرة المنتظمة بين البلدين، وتوقيع اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبى.

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