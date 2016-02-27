رئيس البرلمان العراقى: إعلان 2016 عام المصالحة وإعادة النازحين

أكد رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أن على الحكومة والبرلمان تعزيز إجراءات المصالحة مع كافة الهيئات المسؤولة لتعزيز المصالحة المجتمعية.

وأضاف رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أمام مؤتمر المصالحة المجتمعية، أنه تم تكليف الإعلام بدعم المصالحة الاجتماعية قائلا "يجب إعلان 2016 عام المصالحة وإعادة النازحين".

وأشار سليم الجبورى، إلى أن أى جهد إقليمى من أجل العراق يجب أن يمر عبر الأمم المتحدة موضحا أن الدور الأممى جوهرى فى المصالحة ودعم السلم.

وأوضح رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أن معظم الوثائق السابقة الخاصة بالمصالحة العراقية لم تنجز وأنه من دون التعاون والتكاتف لا يمكن مواجهة الإرهاب.

وتابع رئيس البرلمان العراقى، نقدر كل من سيساعد العراق ولكن عبر الطرق الرسمية.

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