أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان العراقى: إعلان 2016 عام المصالحة وإعادة النازحين

Google+ Print
رئيس البرلمان العراقى: إعلان 2016 عام المصالحة وإعادة النازحين رئيس البرلمان العراقى: إعلان 2016 عام المصالحة وإعادة النازحين
أكد رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أن على والبرلمان تعزيز إجراءات المصالحة مع كافة الهيئات المسؤولة لتعزيز المصالحة المجتمعية.

وأضاف رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أمام مؤتمر المصالحة المجتمعية، أنه تم تكليف الإعلام بدعم المصالحة الاجتماعية قائلا "يجب إعلان 2016 عام المصالحة وإعادة النازحين".

وأشار سليم الجبورى، إلى أن أى جهد إقليمى من أجل العراق يجب أن يمر عبر الأمم المتحدة موضحا أن الدور الأممى جوهرى فى المصالحة ودعم السلم.

وأوضح رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أن معظم الوثائق السابقة الخاصة بالمصالحة العراقية لم تنجز وأنه من دون التعاون والتكاتف لا يمكن مواجهة الإرهاب.

وتابع رئيس البرلمان العراقى، نقدر كل من سيساعد العراق ولكن عبر الطرق الرسمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان