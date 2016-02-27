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تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد حادث المرازيق الإرهابى

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تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد حادث المرازيق الإرهابى تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد حادث المرازيق الإرهابى
شيع الآلاف من أهالى قرية طنسا الملق التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد أمين شرطة أحمد ناجى بدر، والذى لقى مصرعه فى الحادث الإرهابى بالمرازيق بمحافظة الجيزة.

واحتشد أهالى قرية طنسا الملق منذ مساء أمس الجمعة أمام مدخل القرية، فى انتظار وصول جثمان الشهيد، حيث سادت حالة من الحزن بين أهالى القرية، حزناً على وفاة ابنهم الذى كان يمتاز بالخلق الحسن، والسمعة الطيبة.

وقال عيد شرقاوى أحد أصدقاء الشهيد، إن أمين الشرطة هو صديق عمره من مواليد 1988، متزوج ولديه طفلان أكبرهما يبلغ من العمر سنتين، ولديه أخان الأول خريج كلية تربية تعليم أساسى، والثانى طالب فى كلية التربية ببنى سويف.

وكان الشهيد أمين شرطة أحمد ناجى بدر استشهد مساء أمس الجمعة، بمنطقة المرازيق، إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أثناء قيامه بالمهمة المكلف بها، وهى حراسة مزلقان بمنطقة البدرشين.

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