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4 مسلحين يحاولون سرقة سيارة ضابط شرطة بمركز الزقازيق فى الشرقية

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4 مسلحين يحاولون سرقة سيارة ضابط شرطة بمركز الزقازيق فى الشرقية 4 مسلحين يحاولون سرقة سيارة ضابط شرطة بمركز الزقازيق فى الشرقية
قام 4 مسلحين باعتراض طريق ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقاموا بإصابته إصابات طفيفة باليد، لسرقة سيارته وسلاحه الميرى تحت تهديد السلاح، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق، برئاسة أحمد يسن وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الزقازيق.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء ذهاب الضابط جمال آدم من قوة مركز شرطة الزقازيق، إلى عمله، قام 4 مسلحين باعتراض طريقه بالقرب من قرية طحلة بردين، لسرقة سيارته وسلاحه الميرى، حيث استغاث الضابط بأحد الأهالى، وتمكن من ضبط أحد الجناة، وقام بتسليمه بنقطة شرطة بردين، ولم يتمكن الجناة من أخذ السيارة، ومن جانبه انتقل اللواء هشام خطاب ومفتش الأمن العام إلى محل الواقعة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تقع فيها بالطريق العام طحلة بردين – الزقازيق، وذلك بسبب إهمال الوحدة المحلية وعدم صيانة أعمدة الإنارة بالطريق .

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مصر 365

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