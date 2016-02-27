فوائد مذهلة للكاجو.. يعالج قرحة المعدة ويقاوم نزلات البرد

يعتبر الكاجو من الأغذية الهامة الغنية بفيتامين C ويتميز بوفرة من الخصائص التى تعزز الصحة العامة، لكنه يعد من أغنى أنواع المكسرات فى السوق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص فى فوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن فوائد مذهلة للكاجو تجعله يتربع على عرش المكسرات، منها :
>يحتوى الكاجو على نسب عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب توخى الحذر جدا مع الاستهلاك، وخاصة إذا كان لديك حساسية تجاه الطعام، لذلك يجب أن لا تستهلك أكثر من 30-50 جراماً منه.
>وأشار الباحثون إلى أن استهلاك كمية أكبر من 50 جراماً قد يسبب التورم والطفح الجلدى والإحمرار، ويمكن أن يؤدى إلى الحساسية لجميع أنواع المكسرات.
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وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص فى فوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن فوائد مذهلة للكاجو تجعله يتربع على عرش المكسرات، منها :
>1-يتميز بخصائص مطهرة ومضادة للجراثيم، بحيث يكون جيد ضد نزلات البرد أو الالتهابات البكتيرية.
>2-يحتوى على الفيتامينات والمواد المغذية التى تقلل التهابات الجهاز الهضمى العلوى والقضاء عليها.
>3-يعالج قرحة المعدة.
>4-يعالج مشاكل اضطراب التمثيل الغذائى.
>5-يقلل مستويات الكوليسترول فى الدم ويمنع حدوث تجلط الدم.
>يحتوى الكاجو على نسب عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب توخى الحذر جدا مع الاستهلاك، وخاصة إذا كان لديك حساسية تجاه الطعام، لذلك يجب أن لا تستهلك أكثر من 30-50 جراماً منه.
>وأشار الباحثون إلى أن استهلاك كمية أكبر من 50 جراماً قد يسبب التورم والطفح الجلدى والإحمرار، ويمكن أن يؤدى إلى الحساسية لجميع أنواع المكسرات.
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