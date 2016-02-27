فوائد مذهلة للكاجو.. يعالج قرحة المعدة ويقاوم نزلات البرد

يعتبر الكاجو من الأغذية الهامة الغنية بفيتامين C ويتميز بوفرة من الخصائص التى تعزز الصحة العامة، لكنه يعد من أغنى أنواع المكسرات فى السوق.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص فى فوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن فوائد مذهلة للكاجو تجعله يتربع على عرش المكسرات، منها :

>1-يتميز بخصائص مطهرة ومضادة للجراثيم، بحيث يكون جيد ضد نزلات البرد أو الالتهابات البكتيرية.

>2-يحتوى على الفيتامينات والمواد المغذية التى تقلل التهابات الجهاز الهضمى العلوى والقضاء عليها.

>3-يعالج قرحة المعدة.

>4-يعالج مشاكل اضطراب التمثيل الغذائى.

>5-يقلل مستويات الكوليسترول فى الدم ويمنع حدوث تجلط الدم.

>يحتوى الكاجو على نسب عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب توخى الحذر جدا مع الاستهلاك، وخاصة إذا كان لديك حساسية تجاه الطعام، لذلك يجب أن لا تستهلك أكثر من 30-50 جراماً منه.>وأشار الباحثون إلى أن استهلاك كمية أكبر من 50 جراماً قد يسبب التورم والطفح الجلدى والإحمرار، ويمكن أن يؤدى إلى الحساسية لجميع أنواع المكسرات.