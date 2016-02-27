وصفة طبيعية لعلاج فقدان الشعر وزيادة سمكه وطوله

كثير من الناس يريدون شعرهم أكثر سمكا وطويل، ونعلم جميعا أن الكريمات والعلاجات بالمتاجر والصيدليات باهظة الثمن ويمكن أن تكلفنا مبالغ كبيرة.

ولحسن الحظ، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، المختص فى فوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن أن هناك العديد من مكونات مطابخنا يمكننا استخدامها لإعداد أقنعة رائعة تعالج الشعر وتساعد فى تقويته وزيادة طوله، وتشمل:

• وصفة قناع الشعر

المكونات:

• طريقة التجهيز:

• طريقة الاستعمال:

>1 بيضة>3 ملاعق طعام من زيت الزيتون>1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل>2-3 ملاعق من الماء الدافئ قليلا>خلط ملعقة واحدة من مسحوق الخردل مع قليل من الماء الدافئ، ثم، تضاف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وبيضة واحدة، مع مزج كل هذه المكونات معا، حتى نحصل على عجينة ناعمة.>يتم تطبيق القناع على الشعر الجاف غير المغسول، ولكن فقط على الجذور، حيث يجب التركيز على فروة الرأس بشكل رئيسى، وذلك من 3 إلى 5 دقائق.>وللحصول على تألق إضافى يمكنك إضافة بعض زيت الزيتون (أو زيت جوز الهند وزيت الكتان، زيت اللوز الحلو) لطول شعرك.

يمكن استخدام هذا العلاج مرة واحدة فى الأسبوع فقط، وذلك خلال الفترة من 5-7 أسابيع.