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مزيج العسل بالقرفة يمنع السكتات القلبية ويخفض الكولسترول ويعزز المناعة

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مزيج العسل بالقرفة يمنع السكتات القلبية ويخفض الكولسترول ويعزز المناعة مزيج العسل بالقرفة يمنع السكتات القلبية ويخفض الكولسترول ويعزز المناعة
كثير من خبراء الطب المعروفين يقدرون الفوائد الصحية العديدة لمزيج العسل والقرفة والعسل تم استخدامه كعلاج شعبى لأمراض عديدة أكثر من أربعة آلاف سنة، فقد استخدمه المصريون القدماء لعلاج الجروح، واستخدمه الرومان القدماء والإغريق لتقوية الجسم، والآن، وبعد مرور 4000 سنة، يؤكد الطب الحديث أن معتقداتهم هؤلاء حول العسل كانت صحيحة.

كما أن للقرفة قدرة على شفاء العديد من الأمراض وكانت تعتبر هدية سخية للملوك القدماء بفضل فوائدها وخصائصها العلاجية، والجمع بينها والعسل يمثل علاج السحر ى لكثير من الأمراض.

وفى السياق، كشف الموقع الطب ى الأمريكى “Health Food Star”، عن فوائد مزيج القرفة والعسل معاً، وتشمل:

•يخفض الكولسترول


>يتم خلط ملعقتين من العسل مع ثلاث ملاعق من مسحوق القرفة فى ى وعاء، ويستهلك الخليط بشكل يومى لخفض مستويات الكولسترول بنسبة 10٪ حيث تظهر نتائجه خلال ساعتين فقط من تناوله.

•أمراض القلب والأوعية الدموية


>ابدأ يومك بتناول تركيبة قوية من العسل والقرفة بدلا من تناول البرتقال أو المربى على قطعة من الخبز ، وسترى أن هذا المزيج يقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم ويمكن أن يساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

•التهاب المفاصل


>إضافة ملعقتين من العسل إلى ملعقة من القرفة فى وعاء مملوء بالماء المغلى وشربه فى الصباح والمساء،يساعد فى علاج التهاب المفاصل المزمنة وأعراضها.

•التهابات المرارة


>عند الإصابة بالتهابات المرارة، يتم خلط ملعقتين من مسحوق القرفة وملعقة من العسل فى كوب من الماء المغلى، وبعد أن يبرد المزيج ليبرد قليلا، يشربه المريض لحل المشكلة.

•نزلات البرد


>إذا كنت تعانى من نزلات البرد فى الشتاء تناول خليط من ملعقة عسل وربع ملعقة صغيرة قرفة للتخفيف من أعراض السعال وتهدئته.

•يعزز جهاز المناعة


>تناول المزيج بانتظام يقو ى الجهاز المناعى ويحمى الجسم من البكتيريا والفيروسات المختلفة.

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