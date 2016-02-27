مراسل – ONA:

أطلق، معاون مباحث بني مزار، اليوم، الأعيرة النارية من مسدسة الميري علي مسجل خطر أثناء مطاردة أمنية، مما تسبب في إصابته ، وتجمهر الأهالي .

تلقي اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة ، بإطلاق أعيرة نارية بقرية الشيخ فضل، التابعة لمركز بني مزار .

انتقل اللواء محمود عفيفي ، مدير البحث الجنائي بالمديرية ، علي راس قوة ، وتبين أنة أثناء مطاردة أمنية بين الشرطة ومسجل خطر يدعي محمود سيد وشهرتة محمود الراعي٣٥ سنة​ مقيم بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، مطلوب ضبطه واحضاره في قضايا قطع طرق وبلطجة ، حاول الهروب فقام النقيب صلاح . ا معاون مباحث المركز باطلاق النار علية من الخلف فأصيب بطلقة نافذة من الظهر وخروج من البطن ، مما دفع بأهالي القرية من التجمهر وقطع الطريق الجديد .

تم نقل المصاب الي مستشفي بني مزار العام ، وقام اللواء رضا طبلية ، مدير الامن بالدفع بتشكيلات امنية للسيطرة علي الأحداث وفض التجمهر .