مراسل – ONA:
أطلق، معاون مباحث بني مزار، اليوم، الأعيرة النارية من مسدسة الميري علي مسجل خطر أثناء مطاردة أمنية، مما تسبب في إصابته ، وتجمهر الأهالي .
تلقي اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا ، إخطارًا من عمليات النجدة ، بإطلاق أعيرة نارية بقرية الشيخ فضل، التابعة لمركز بني مزار .
انتقل اللواء محمود عفيفي ، مدير البحث الجنائي بالمديرية ، علي راس قوة ، وتبين أنة أثناء مطاردة أمنية بين الشرطة ومسجل خطر يدعي محمود سيد وشهرتة محمود الراعي٣٥ سنة مقيم بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، مطلوب ضبطه واحضاره في قضايا قطع طرق وبلطجة ، حاول الهروب فقام النقيب صلاح . ا معاون مباحث المركز باطلاق النار علية من الخلف فأصيب بطلقة نافذة من الظهر وخروج من البطن ، مما دفع بأهالي القرية من التجمهر وقطع الطريق الجديد .
تم نقل المصاب الي مستشفي بني مزار العام ، وقام اللواء رضا طبلية ، مدير الامن بالدفع بتشكيلات امنية للسيطرة علي الأحداث وفض التجمهر .