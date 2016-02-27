تصاميم رياضية عصرية لصيف 2016 من ديسكوارد 2

رياضية، فاتنة، قوية، إمرأة ديسكوارد2 DSquared2 للصيف المقبل تحب السفر وهي دائماً على أهب الإستعداد من الصباح حتى المساء، جاهزة لسهرة الموسم، وتضم خزانتها ملابس راكبي الأمواج كما الأزياء الراقية.

جاءت الطلّات هذا الموسم فيها الكثير من الطبقات وأقمشة تلبس الجسم وتظهر منحنيات جسد المرأة: النيوبرين الأسود المطبوع عليه مشاهد إستوائية مموجة ومتعددة الألوان، تفاصيل لزهورٍ وطيورٍ من الترتر والخرز على السراويل العالية الخصر وفساتين وتوبات زينت بسحاب بلاستيكية كبيرة الحجم. إقترنت هذه كلها مع بدلات بودي من التول منمقة بطباعات شبيهة بالوشم وكذلك توبات تضم سلاسل معدنية وتنانير بثنيات طويلة حتى الأرض من الشيفون باللون الأزرق الكهربائي، الوردي والأسود.

كما زينت الفساتين الجلدية القصيرة بسحاب شبيهة بتلك الموجودة على ملابس الغطاسين وكذلك بمزيجٍ من الأشكال: أشرطة، حبال وخواتم. أما فساتين الجيرسي فجاءت بألوان من ظلال الأبيض وبقصّاتٍ غير متكافئة. كذلك رأينا أشرطة عريضة وحبال تلف المايوهات، في حين أستخدمت أقمشة السترتش المقلمة في تصميم التوبات التي تظهر الأكتاف وكذلك على الفساتين الصغيرة.

دخلت الخياطة المنمقة الى الدنيم المصبوغ التي تخللته الدرزات الظاهرة، وتضمنت الستر على أنواعها طباعات لببغاوات بالنمط الهاواي وزهور في زخرفة خرزية ثلاثية الأبعاد. أما جاكيتات الـ ستيتمنت فجاءت باللون الأصفر وبأسلوب البومبر جاكيت. المجموعة النسائية لربيع وصيف 2016 من ديسكوارد 2

شملت صنادل الـ بلاتفورم حبال تربط على الكاحل مرصعةٍ بالجواهر، أو تربط بواسطة الـ Velcro، أستوحيت نعالها من خطوط لوحة ركوب الأمواج، حتى أن المجوهرات كان لها جانب رياضي أنثوي: قلائد لزهور مصنوعة من بلكسيغلاس وأقراطٍ بألوان قوس قزح.