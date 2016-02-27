رئيس الوزراء العراقى: لن نسمح أن تكون الأجهزة الأمنية لحماية الأحزاب

أكد حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى أن بلاده تعيش فى حرب مع الإرهاب الذى لا يفرق بين دين ومذهب، قائلا: "يدعون لمحاربة الفساد ويهددون بنفس الوقت وأحزابنا السياسية غير ديمقراطية".

وأضاف رئيس الوزراء العراقى، خلال مؤتمر المصالحة المجتمعية، أنه لا بدّ من وضع أسس للتعايش الدينى والاجتماعى والعرقى والسياسى موجها انتقادات للصدر من دون تسميته.

ودعا حيدر العبادى، إلى تفاهمات فى المنطقة بدل الصراع قائلا "نرفض التهديد باكتساح أجهزة الدولة ولن نسمح أن تكون الأجهزة الأمنية لحماية الأحزاب".