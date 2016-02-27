الرئيس السيسى يلتقى فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء الكازاخستانى رحب بالرئيس فى زيارته الأولى إلى كازاخستان، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها عظيم الأثر فى دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ماسيموف، اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر، منوهاً إلى أن اعتبارات البُعد الجغرافى لم تحُل دون التقارب الثقافى والتاريخى والدينى بين البلدين.

وقدم رئيس الوزراء الكازاخي، التهنئة إلى الرئيس والشعب المصرى على الانجازات التى تم تحقيقها فى مصر، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، معرباً عن ثقته فى أن مصر ستواصل طريقها نحو المستقبل وستحقق مزيداً من النجاحات والإنجازات.

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