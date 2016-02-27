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الرئيس السيسى يلتقى فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف

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الرئيس السيسى يلتقى فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف الرئيس السيسى يلتقى فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف
اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم السبت، فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء الكازاخستانى رحب بالرئيس فى زيارته الأولى إلى كازاخستان، مؤكداً أن هذه الزيارة سيكون لها عظيم الأثر فى دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ماسيموف، اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع ، منوهاً إلى أن اعتبارات البُعد الجغرافى لم تحُل دون التقارب الثقافى والتاريخى والدينى بين البلدين.

وقدم رئيس الوزراء الكازاخي، التهنئة إلى الرئيس والشعب المصرى على الانجازات التى تم تحقيقها فى مصر، وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، معرباً عن ثقته فى أن مصر ستواصل طريقها نحو المستقبل وستحقق مزيداً من النجاحات والإنجازات.


>لماذا يزور الرئيس السيسى كازاخستان؟.. خبير مصرى بجامعة روسية: الأستانا جمهورية إسلامية وقلب المنطقة الأوراسية.. وتمد مصر بالقمح والسياح.. وستدعم مصر فى إنشاء تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادى الأورواسى

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مصر 365

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