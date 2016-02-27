السيسى ورئيس الوزراء الكازاخى يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته فى كازاخستان، رئيس الوزراء الكازاخى كريم ماسيموف.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب عن تقدير مصر واعتزازها بعلاقات الود والصداقة التى تربط بين البلدين على المستويين الحكومى والشعبى، وتطلعنا لتنمية هذه العلاقات على جميع المستويات، ولاسيما التعاون الاقتصادى والعلمى والثقافى.

> وأعرب الرئيس عن ارتياحه وسعادته لمباحثاته أمس مع الرئيس"نزارباييف"، والتى عكست تطلع الجانبين لتحقيق طفرة حقيقية فى علاقاتهما الثنائية.

وقد اتفق الجانبان على أهمية تنشيط عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، وعقد اجتماعها المقبل فى سبتمبر 2016 بالقاهرة، بجانب الاتفاق على الإعداد الجيد للجنة المشتركة من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة فى متابعة وتنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين فى العديد من المجالات الحيوية.

>وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء مع رئيس وزراء كازاخستان، تركز على تفعيل العديد من مجالات التعاون التى تباحث السيد الرئيس بشأنها أمس مع الرئيس "نزار بايييف"، والتى سيتم تناولها تفصيلياً خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها إقامة عدد من المشاريع الزراعية المشتركة فى كلا البلدين والتعاون فى مجال الغِلال، وإنشاء شركات مشتركة لصناعة الدواء، فضلاً عن ترحيب الجانبين بتبادل الاستثمارات بين البلدين.

الرئيس السيسى يلتقى فى مقر إقامته بكازاخستان برئيس الوزراء كريم ماسيموف

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