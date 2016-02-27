"الداخلية" تضبط 25 حالة تهرب ضريبى بقيمة141 مليون جنيه

تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 25 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 141295993 جنيها، وضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها.

كما تمكنت من ضبط 33 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 28 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة.