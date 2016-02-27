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القبض على سائق توك توك بحوزته ربع كيلو هيروين فى الإسماعيلية

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القبض على سائق توك توك بحوزته ربع كيلو هيروين فى الإسماعيلية القبض على سائق توك توك بحوزته ربع كيلو هيروين فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط الأكمنة الحدودية ومباحث تأمين الطرق، من القبض على سائق توك توك بحوزته 250 جرام هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط المتهم "عماد. م .ع" 27 سنة سائق توك توك مقيم الكيلو 14 ــ دائرة مركز القنطرة غرب حال استقلاله دراجة نارية " توك توك"، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حجرية كبيرة الحجم من جوهر الهيروين المخدر ( 250 جراما) ومبلغ مالى قدره 4285 جنيها، و(2) تليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر له المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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