السيسي: مصر وكازخستان توليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار في تحقيق التنمية الشاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وكازاخستان توليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار والتجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعولان على استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو والتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

كما أكد الرئيس – في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت أمام جلسة منتدى الأعمال المصري الكازاخي المشترك بالعاصمة الكازاخية أستانا – أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الكازاخستانية والمصرية في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب تتناسب مع العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة .. مبديا أمله في أن تكون زيارته لكازاخستان مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال “إنه وبعد النجاح الذي تحقق في مشروع قناة السويس الجديدة، فقد بدأنا في إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة يتضمن موانيء، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، ويسعدني دعوتكم اليوم للمساهمة في هذه المشروعات بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.