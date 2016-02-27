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«البنتاجون»: قوات العزم الصلب لن تلعب دورًا في اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا

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«البنتاجون»: قوات العزم الصلب لن تلعب دورًا في اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا «البنتاجون»: قوات العزم الصلب لن تلعب دورًا في اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا

البنتاجون

صرح المتحدث باسم القوات المشتركة لعملية العزم الصلب الكولونيل كريس جارفر، بان قوات العمليات المشتركة لن تلعب دورا في اتفاق وقف الاعتداءات في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ منذ ساعات.

وأشار المسئول الامريكي – في تصريحات صحفية من بغداد – نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قوات عمليات العزم الصلب ستواصل مهمتها لهزيمة تنظيم داعش عسكريا في سوريا والعراق، مؤكدا أن قوات التحالف الدولي ستواصل ضرب عناصر تنظيم داعش بكل دقة للتقليل من حجم الخسائر وسط المدنيين.

وطالب جارفر ، في تصريحاته، قوات النظام السوري والعناصر المقاتلة الاخرى باحترام اتفاق وقف اطلاق النار، كما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وروسيا في 22 فبراير الحالي، مشيرا إلى أن هذه فرصة لخفض حدة العنف الذي تحمله المواطنون السوريون منذ فترة طويلة وللحد من حالة الفوضى التي استغلها تنظيم داعش لتعزيز تواجده على الأرض.

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