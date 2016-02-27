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الموافقة على إنشاء منطقة ضرائب جديدة في العريش

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الموافقة على إنشاء منطقة ضرائب جديدة في العريش الموافقة على إنشاء منطقة ضرائب جديدة في العريش

وافق عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على إنشاء منطقة ضرائب عامة فى العريش تضم المأموريات الثلاثة فى شمال سيناء وفصلها عن منطقة ضرائب الاسماعلية، وذلك فور إنشاء مبنى جديد فى العريش.

وقال محمد على محمد مدير عام مأمورية الضرائب في العريش، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة ضرائب عامة جديدة فى العريش وفصلها عن منطقة ضرائب الإسماعلية، مشيرا إلى أنها ستضم 3 مأموريات فى محافظة شمال سيناء وهى: العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وكذلك لجان طعن فى الماموريات وهناك احتمال انشاء مكتب أو مأمورية فى وسط سيناء فى الحسنة أو فى نخل، وكذلك مكتب فى نجيلة ببئر العبد للتخفيف عن المواطنيين والممولين من السفر الى محافظة الاسماعلية فى ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة خاصة فى الانتقال بين المحافظتين.

وأضاف أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، قد وافق على تخصيص قطعة أرض جديدة فى منطقة “ابنى بيتك” بأرض الجولف بالعريش لاقامة منطقة الضرائب الجديدة عليها.. مما أسهم فى سرعة الموافقة من رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اقامتها.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التى قام بها المحاسب عبد الله قنديل بدوى رئيس الغرفة التجارية لدى الجهات المعنية وموافقتها على اقامة منطقة الضرائب مما سيسهل كثيرا على المواطنين والتخفيف عنهم فى تخليص اجراءاتهم بسهولة ويسر في العريش بدلا من عناء ومشقة السفر الى محافظة الاسماعيلية فى ظل هذه الظروف الصعبة.

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