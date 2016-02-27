غدا .. الحكم فى دعوى سما المصرى ضد المحامى سمير صبرى بتهمة السب والقذف

تصدر محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الأحد، حكمها فى محاكمة المحامى سمير صبرى، فى الدعوى التى أقامتها ضده الفنانة سما المصرى بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، لما ادعاه المتهم من أقوال وأخبار غير صحيحة عن الفنانة فى وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب محامي سما المصري من المحكمة تشكيل لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة فى واقعة السب والقذف.

ومن جانبه طالب محامى المدعى عليه، برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتقدم بحافظة مستندات تحوى شهادة رسمية من نيابة الجمالية بحفظ بلاغ بنفس الاتهامات، كما تقدم بصورة أصلية من حكم المحكمة الإدارية العليا برفض قبول ترشيح المدعية لمجلس النواب لسوء السمعة.