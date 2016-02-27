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المرور يضبط 489 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 489 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 489 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 489 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 44 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 138 مخالفة مرورية بالقاهرة، 94 مخالفة مرورية بالجيزة، 213 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365