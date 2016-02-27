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ضبط طالب أزهرى لتعديه جنسيا على طفل فى المنوفية

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ضبط طالب أزهرى لتعديه جنسيا على طفل فى المنوفية ضبط طالب أزهرى لتعديه جنسيا على طفل فى المنوفية
تمكنت مباحث مركز تلا بالمنوفية من ضبط طالب فى الصف الأول الثانوى بمعهد تلا الأزهرى وذلك لقيامه بالتعدى جنسيا على طفل، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز تلا يفيد من ضبط ا.ا.ع.ا 16 سنة طالب بمعهد تلا الثانوى الأزهرى، وذلك لقيامه بالتعدى جنسيا على الطفل ا.س.ا.ع 6 سنوات بقريته كفر الشيخ شحاتة.

تم توقيع الكشف الطبى على الطفل وتبين وجود كدمة بالإلية اليمنى وكدمة أسفل الفخذ الأيمن من الجهة الداخليه تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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