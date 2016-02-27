ضبط 1458 مخالفة مرورية و12 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 76 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط

>تاجر مخدرات وبحوزته طربة حشيش بالدلنجات بالبحيرة.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام "ص.م.ص" عاطل ومقيم قرية المسين مركز الدلنجات بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة الدلنجات والقرى التابعة لها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور بعدة أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن تردده، حيث أسفرت إحداها عن ضبطه بالقرية محل إقامته حال مزاولته نشاطه الإجرامى وبحوزته طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى (250) جراما وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر 1104/2016 جنايات مركز الدلنجات .

كما تمكنت الحملة من ضبط 1458 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محى وكيل المرور والعميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

>