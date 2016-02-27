مصرع شخصين فى حادثى تصادم على الطريق بالبحيرة

لقى صباح اليوم، شخصين مصرعهما، وأصيب شخص فى حادثى تصادم مختلفين بمحافظة البحيرة.

الحادث الأول، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر ، جراء تصادم دراجة نارية مع شخص، على طريق إيتاي البارود – ششت الأنعام أمام قرية ششت الأنعام دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة .

بالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات قيادة " عبدالقوى محمد عبدالقوى" مراجع حسابات بالوحدة المحلية بقرية ششت الأنعام ومقيم بذات القرية .. بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بـ "حسين محمد عبدالوهاب السيد"، حاصل على دبلوم ومقيم قرية كفر الشيخ مخلوف دائرة المركز.

أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية، وإصابة الثانى بكدمات بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابه، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 6211 /2016 جنح المركز.

كما لقى قبل قليل سائق مصرعه، جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية الكيلو 86 دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة .

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور " حسن على محمد بسيونى"، سائق ومقيم المطرية القاهرة للطريق المشار إليه، اصطدمت به السيارة رقم س ط ى 8134 " ملاكى" قيادة طارق عبدالمنعم عبده بالمعاش ومقيم باب شرق الإسكندرية، مما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر رقم 959/2016 جنح القسم .