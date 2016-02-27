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قوة المكياج على تغيير الوجه بالفيديو

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السبت 27-02-2016 19:44

يعتبر المكياج جزءاً أساسياً من حياة السيدة العربية. و على الرغم من أنها تمنحه أهمية كبيرة، يرفض العدد الكبير من النساء الاعتراف بدور مستحضرت التجميل في تغيير الشكل، وينشدن المكياج الطبيعي.

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من هنا، قرّرت نيكي Nikkie خبيرة التجميل الهولندية أن تنشر فيديوهات تؤكد قوة المكياج، وتنصح كلّ سيدة بأن تعترف بذلك. وبعد حملة #powerof makeup، نشرت نيكي لها وهي تضع المكياج على نصف وجهها.

تابعي خطوات نيكي للمكياج المثالي، الذي يخفي كلّ عيوب الوجه:
-أولاً: وضعت نيكي كريم الأساس، وأكدت أن هذا المستحضر كفيل بإخفاء كلّ عيوب البشرة حتى التي لا تظهر إلا في عدسة الكاميرا.
-ثانياً: تستخدم الريشة لتطبيق الكونسيلر بشكل مثلث، تحت العين، لإخفاء الهالات السوداء.
-ثالثاً: تستخدم طريقة الشعرة شعرة في رسم الحواجب بشكل طبيعي، إذ إن شكل الحواجب يؤثر في جمال الوجه كله.
- للانتقال إلى العينين، تضع كيني ظلال العيون باللون البني بما يتناسب مع شكل عينيها.
-لجعل العين تبدو أكبر، تعتمد مكياج أيلاينر الزاوية على الجفن العلوي، وترسم خطاً تحت الجفن السفلي، ما يوحي باتساع العين.
-تضع البودرة البنية على عظمة الوجنة. ثمّ تضع القليل من البرونزي باستخدام الفرشاة، وتنتهي بتطبيق البلاش الوردي.

وتختم نيكي بالتشديد على أهمية المكياج بالقول إنها تنصح كلّ سيدة بأن تعتبر المكياج متعة، من دون وجود أيّ قواعد لتطبيقه.

 

 

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سيدتي

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