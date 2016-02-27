طريقة تسريح الشعر الاملس

هل طاولة المكياج في غرفتك مليئة بمنتجات تسريح الشعر التي تتعهّد بمنحك كثافة درامية، وموجات من الشعر الأملس، وتماسك أكثر قوة؟ إذا كنت كمعظم السيدات، اللواتي يمتلكن شعراً أملس، فجوابك هو نعم على الأرجح. قد يبدو الأمر رائعاً بالنسبة إلى صاحبات الشعر المجعّد، ولكن مَن لديها شعراً أملس هي فقط من يعرف الحقيقة. فعلى أرض الواقع، خصلات الشعر التي ترفض ’الوقوف‘، أو الشعر المتطاير، الذي يخرّب عليك التقاط صورة مثالية، هي مجرد أمثلة بسيطة على ما يحمله تسريح وتصفيف الشعر الأملس من صعوبات بنفس قدر المشكلات التي تصاحب الشعر المجعّد.



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ولكن، ولحسن الحظ، هناك مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تنقذك من مشكلات تسريح الشعر الأملس الكلاسيكية.

والخطوة الأولى تجاه تحقيق حلمك هذا تتمحور حول اختيار شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة؛ شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريريّ ـ على سبيل المثال ـ يقدّم ترطيباً أكثر بستّ مرات، بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. هذا المنتج الرائع يغذّي أعماق شعرك ليتركه ناعماً وحريرياً وخالياً من التشابك، وليكون جديراً بتصدّر أغلفة المجلات #CoverWorthyHair.

بالإضافة إلى ذلك، تركيبة هذا الشامبو تخلّص شعرك من الجفاف، وتحارب التجعّد، وترطّب فروة رأسك، لتترك شعرك برائحة منعشة ومظهر ناعم يمكن التحكم به. سيكون شعرك أكثر تميزاً وتألقاً.

ومن ضمن النصائح الرئيسية الأخرى أن تحرصي على عقد شعرك على شكل جديلة، قبل استخدام مجفف الشعر، إذ إن هذه الطريقة تساعد على تعزيز كثافة خصلات شعرك. وإضافة إلى ذلك، هي طريقة رائعة للحصول على تموّجات الشعر الانسيابية، من دون استخدام أيّ من أدوات التسريح بالحرارة.

وتوقّعي شيئاً إضافياً ! تجفيف شعرك بالمنشفة مفيد أيضاً قبل استخدام مجفف الشعر، وهو يترك شعرك ناعماً وحيوياً.

ومن الحقائق المفاجئة الأخرى: عندما نكون في وسط البحث عن أحدث المنتجات التي تتعامل مع قلق الشعر، يتغاضى معظمنا عن الجواهر الصغيرة المختبئة بين خصلاته. وعندما يتعلق الأمر بالخصلات الملساء المنسدلة بحرية إلى الأسفل، تُصبح فرشاة الأسنان هي سلاحك السري ودرع اللمعان الخاص بك. ولتقومي بعملية إصلاح خالية من التجعّدات، ضعي بخّاخ الشعر على فرشاة الأسنان، وسرّحي خصلات شعرك نحو الأسفل، واحرصي على تخصيص عناية فائقة عند تسريح منطقة خط الشعر والأذنين.

ومع القليل من الجهد الإضافي وبعض الخدع الخاصة، يمكن لأيّ سيّدة التألق بشعر جدير بتصدّر أغلفة المجلات #CoverWorthy وبخصلات كثيفة، مهما كانت الحالة الطبيعية لشعرك!

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