القوى العاملة: 12 ألف فرصة عمل توفرها 50 شركة فى ملتقى التوظيف ببورسعيد

يفتتح جمال سرور وزير القوى العاملة، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثانى لتوظيف الشباب ببورسعيد، بمشاركة 50 شركة ومصنع، وتوفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل فى المجالات المختلفة، فضلا عن 1600 فرصة تدريب.

وقال وزير القوى العاملة فى بيان رسمى، إن الملتقى يأتى فى إطار مشروعى "وظائف لائقة لشباب مصر" ، و"التوجيه الوظيفى وتوفير فرص عمل"، الذى تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويقام بالمدينة الشبابية بالصالة المغطاة بالزهور بالمحافظة، ويستمر لمدة يومين.

وأوضح الوزير، أن الملتقى يوفر 12 ألف و200 فرص عمل على مهن عديدة منها، بحرى، وسائقين معدات، وسائقين، ولحامين وبرادين، ومساعدين، ومهندسين إنتاج، ومراجع ومدخل بيانات، وعامل ومشغل إنتاج وكيميائيين، وفني صيانة وإداريين، ومدرسين لغات عربية وانجليزية ورياضيات وعلوم ودراسات اجتماعية وتربية دينية ، ومندوبين مبيعات، وكاشير، وطباخين، ومندوبين توصيل، وتشغيل مطاعم، وأطباء صيدلة، ونظم معلومات، ومهن الملابس الجاهزة، وتعبئة وتغليف.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الملتقى سيوفر 1600 فرصة تدريب، منها 1000فرصة تدريب بمعهد الكفاية الإنتاجية ببورسعيد، و500 بالأكاديمية العربية لنقل البحرى والعلوم والتكنولوجيا، و100 بمركز تدريب القوى العاملة التابعة للمديرية، وأسهمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد بتوفير هذه الفرص، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لوضع السياسات والاستراتيجيات التى تساهم فى تخفيض معدلات البطالة من خلال العمل على زيادة إمكانية حصول فرص عمل، وتزويد الخريجين بالمهارات الأساسية المطلوبة فى سوق العمل، وتشجيع العمل الحر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح جمال سرور، أن وزارة القوى العاملة، تقوم بإصدار النشرة القومية للتشغيل، وذلك لحصر فرص العمل بمنشآت القطاع الخاصة والاستثمارى، والربط بين طالبى العمل وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن نجاح الملتقى التوظيفى الأول، أدى إلى توفير 4500 فرصة عمل بحضور ما يزيد عن 2461 شابا وفتاه، وأسفر عن تشغيل 532 ، وجارى متابعة إجراءات تشغيل 427، موضحا أن الإناث كانت الأكثر حظاً من الذكور فى عدد الوظائف الكلية بنسبة 55% .